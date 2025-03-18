Emre Belözoğlu’ndan Mourinho açıklaması!

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

"IRKÇILIK TEHLİKELİ BİR PROPAGANDA"

Bir YouTube programına konuşan Emre Belözoğlu, "Mourinho, geçmişte birçok Afrikalı futbolcuyla çalışmış ve onların gönlünde yer etmiş bir teknik direktör. Ona yöneltilen ırkçılık suçlamasını, çok tehlikeli bir propaganda olarak görüyorum. Mourinho'nun söylediği sözleri bu şekilde yorumlamak ve ırkçılıkla ilişkilendirmek haksız ve mesnetsiz bir yaklaşım. Evet, içinde hakaret barındıran bir ifade olabilir ve bu nedenle ceza alabilir, ancak bunu ırkçılık boyutuna taşımak doğru değil. Bazı insanların bu şekilde davranması, ülkemizin yanlış tanınmasına neden oluyor. Bu durum beni rahatsız ediyor. Türkiye'de hiçbir zaman siyah-beyaz ayrımı olmadı." ifadelerini kullandı.

Oynadığı takımları çalıştırmak istediğini söyleyen genç çalıştırıcı, "Oynadığım takımlarda hocalık yapmak istiyorum. Newcastle'da, Inter'de. Bir metot ve felsefe üzerine kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Mevcuttaki oyun ve geldiğim takımlarda oynatmaya çalıştığım oyun elimizdeki güce binaen oyunlar." diye konuştu.