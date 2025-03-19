Levent Mercan'dan Mourinho'ya övgü dolu sözler: "'The Special One’ denmesinin bir sebebi var..."

Fenerbahçe forması giyen 24 yaşındaki sol bek Levent Mercan, kariyeri ve gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mercan, teknik direktör Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti.
Transferi hakkında konuşan Levent Mercan, "Eğer Fenerbahçe sizi istiyorsa, bunun üzerine fazla düşünmezsiniz, hemen kabul edersiniz. Benim için büyük bir onurdu. Transfer süreci çok sorunsuz geçti ve bu harikaydı. Benim açımdan harika bir transfer oldu. Ailemin hepsi Fenerbahçeli, özellikle babam çok fanatikti. Büyürken bunu sürekli hissettik. Şimdi burada oynuyor olmak gerçekten harika bir duygu." dedi.
"ŞANSIMI BEKLEDİM"
Mercan, "Karagümrük'te bıraktığım yerden devam etmek istiyordum. Büyük bir heyecanla geldim ve açıkçası her şeyin biraz farklı gelişeceğini düşündüm. Ama ilk sezonum olduğu için kendime fazla baskı yapmadım. Takım, antrenör, ortam, her şey yeniydi. Başlangıçta çok fazla süre alamasam da hocamız bana hep güvendi. Şansımı bekledim, geldi ve değerlendirdim." diye konuştu.
"BAMBAŞKA BİR DENEYİM YAŞIYORUM"
Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki farklara da değinen 24 yaşındaki oyuncu, "Tamamen farklı bir seviyede. Karagümrük'e saygım sonsuz, bana çok şey kattılar ama burası inanılmaz. Taraftarlar, atmosfer, her şey çok büyük. Almanya'da Schalke gibi büyük bir kulüpte oynamıştım ama burada bambaşka bir deneyim yaşıyorum. Her maçta, içeride ve dışarıda, tribünler tamamen dolu ve 90 dakika boyunca inanılmaz bir atmosfer var." değerlendirmesinde bulundu.
"G.SARAY'IN ÖNÜNDE HALA ZORLU MAÇLAR VAR"
Genç savunma oyuncusu, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, "Galatasaray'ın önünde hâlâ bazı zorlu maçlar var, bu yüzden kendimize inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Sportif hedefimiz net ve kadromuzda olağanüstü bir kalite var. Futbolda her şey mümkün, sonunda nasıl olacağını göreceğiz. Kulüp ve taraftarlar için şampiyon olmak istiyoruz. Bunu, bizi her zaman destekleyen herkes için diliyorum." yorumunu yaptı.
"HOCAMIZIN İSTEDİĞİNİ YAPIYORUM"
Fenerbahçe'deki rolü hakkında konuşan Levent Mercan, "Hocamız, üçlü savunmada hem geriden oyun kurabilen hem de kanada veya ileriye çıkabilen bir oyuncu arıyordu. Kadrodaki klasik stoperlerden farklı bir oyun tarzım var. Daha ofansif bir rol üstleniyorum. Başlangıçta stoper oynamak benim için alışılmadık bir durumdu ama zamanla adapte oldum ve hocamızın istediğini yapıyorum. Benim için nerede oynadığım fark etmez, antrenörüm ne isterse onu yaparım." ifadelerini kullandı.
MERCAN'DAN MOURINHO'YA ÖVGÜ
Teknik direktör José Mourinho'ya da değinen Mercan, "Onunla çalışmak büyük bir onur. Mourinho hem teknik bilgisi hem de insanlığıyla harika bir isim. Ona 'The Special One' denmesinin bir sebebi var. Kesinlikle olumlu anlamda söylüyorum ama oyunculara yaklaşımı gerçekten çok özel. Onunla çalışmak, onun taleplerini yerine getirmek benim için büyük bir motivasyon. Norbert Elgert ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok şey bekleyen antrenörler. Mourinho bana güvendi ve şans verdi, bunu boşa çıkarmamak istiyorum. Aslında Norbert Elgert'in sert disiplini sayesinde Mourinho gibi büyük bir hocayla çalışmaya daha hazır hissettim." diye konuştu.
"ORADA OLMAYI İSTERDİM AMA..."
"Avrupa Ligi kadrosunda yer almamanız sizin için hayal kırıklığı oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Levent Mercan, "Tabii ki orada olmayı isterdim ama Avrupa kadrosunu belirlemek kolay bir süreç değil. Özel kurallar devreye giriyor. Bu konuda fazla takılmıyorum, artık geride kaldı. Ama gelecek sezon Avrupa'da yer almak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı. (Transfermarkt)