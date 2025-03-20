Levent Mercan'dan Galatasaray itirafı: "İnanıyoruz"

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Levent Mercan, flaş açıklamalar yaptı. Transfermarkt'e konuşan Mercan, sarı-lacivertli takımdaki kariyeri, şampiyonluk yarışı ve Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
"HEMEN KABUL EDERSİNİZ"
Fenerbahçe'ye transferiniz hakkında ne düşünüyorsunuz?
Levent Mercan yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: Eğer Fenerbahçe sizi istiyorsa, bunun üzerine fazla düşünmezsiniz, hemen kabul edersiniz. Benim için büyük bir onurdu. Transfer süreci çok sorunsuz geçti ve bu harikaydı. Benim açımdan harika bir transfer oldu. Ailemin hepsi Fenerbahçeli, özellikle babam çok fanatikti. Büyürken bunu sürekli hissettik. Şimdi burada oynuyor olmak gerçekten harika bir duygu.
"İNANILMAZ ATMOSFER"
Fenerbahçe'ye geldikten sonra beklentilerinizle gerçekler nasıl örtüştü?
Karagümrük'te bıraktığım yerden devam etmek istiyordum. Büyük bir heyecanla geldim ve açıkçası her şeyin biraz farklı gelişeceğini düşündüm. Ama ilk sezonum olduğu için kendime fazla baskı yapmadım. Takım, antrenör, ortam, her şey yeniydi. Başlangıçta çok fazla süre alamasam da hocamız bana hep güvendi. Şansımı bekledim, geldi ve değerlendirdim.
GALATASARAY AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın son yıllarda üst üste şampiyonluklar kazanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Galatasaray'ın önünde hâlâ bazı zorlu maçlar var, bu yüzden kendimize inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Sportif hedefimiz net ve kadromuzda olağanüstü bir kalite var. Futbolda her şey mümkün, sonunda nasıl olacağını göreceğiz. Kulüp ve taraftarlar için şampiyon olmak istiyoruz. Bunu, bizi her zaman destekleyen herkes için diliyorum.
MOURINHO SÖZLERİ
José Mourinho gibi bir teknik direktörle çalışmak nasıl bir deneyim?
Onunla çalışmak büyük bir onur. Mourinho hem teknik bilgisi hem de insanlığıyla harika bir isim. Ona 'The Special One' denmesinin bir sebebi var. Kesinlikle olumlu anlamda söylüyorum ama oyunculara yaklaşımı gerçekten çok özel. Onunla çalışmak, onun taleplerini yerine getirmek benim için büyük bir motivasyon. Norbert Elgert ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok şey bekleyen antrenörler. Mourinho bana güvendi ve şans verdi, bunu boşa çıkarmamak istiyorum. Aslında Norbert Elgert'in sert disiplini sayesinde Mourinho gibi büyük bir hocayla çalışmaya daha hazır hissettim.
Schalke'den Türkiye'ye gelmek kariyeriniz için doğru bir hamle miydi?
Bunu sonradan söylemek kolay ama ben 'kesinlikle doğru karardı' diyemem. Karagümrük'te işler yoluna girene kadar biraz zaman geçti. Sürekli çalıştım ve şansımı bekledim. Andrea Pirlo'nun beni sol beke çekmesi kariyerimde bir dönüm noktası oldu. O noktadan sonra işler yoluna girdi. Son sezonumda kaptan bile oldum.
ALMANYA'YA DÖNECEK Mİ?
Bir gün tekrar Almanya'ya dönmeyi düşünür müsünüz?
Tabii ki bunu hayal edebiliyorum. Sonuçta orada büyüdüm ve futbolu öğrendim. Ama şu an için böyle bir düşüncem yok."