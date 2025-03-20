Levent Mercan'dan Galatasaray itirafı: "İnanıyoruz"

Schalke'den Türkiye'ye gelmek kariyeriniz için doğru bir hamle miydi?

Bunu sonradan söylemek kolay ama ben 'kesinlikle doğru karardı' diyemem. Karagümrük'te işler yoluna girene kadar biraz zaman geçti. Sürekli çalıştım ve şansımı bekledim. Andrea Pirlo'nun beni sol beke çekmesi kariyerimde bir dönüm noktası oldu. O noktadan sonra işler yoluna girdi. Son sezonumda kaptan bile oldum.

ALMANYA'YA DÖNECEK Mİ?

Bir gün tekrar Almanya'ya dönmeyi düşünür müsünüz?

Tabii ki bunu hayal edebiliyorum. Sonuçta orada büyüdüm ve futbolu öğrendim. Ama şu an için böyle bir düşüncem yok."

