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Giriş Tarihi: 24.3.2025 10:48

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçları Almanya'da!

UEFA Uluslar Ligi yarı final, final ve üçüncülük maçlarına Almanya'nın Münih ve Stuttgart kentleri ev sahipliği yapacak.

AA
UEFA Uluslar Ligi’nde yarı final ve final maçları Almanya’da!

UEFA, Uluslar Ligi'nde oynanacak yarı final, final ve üçüncülük maçlarına dair bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu maçlar Almanya'nın Münih ve Stuttgart kentlerinde oynanacak. 8 Haziran'daki final maçına ise Allianz Arena ev sahipliği yapacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçlarının programı şöyle:

Yarı final:

4 Haziran: Almanya-Portekiz (Allianz Arena)

5 Haziran: İspanya-Fransa (Stuttgart Arena)

Üçüncülük maçı:

8 Haziran: (Stuttgart Arena)

Final:

8 Haziran: (Allianz Arena)

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UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final ve final maçları Almanya'da!
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