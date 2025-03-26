Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem konusunda son nokta! Yerli mi ? Yabancı mı?

TFF yönetimi, Beşiktaş'ın ısrarla bastırmasıyla bir kararsızlık yaşadı. Yönetim kurulunda oylar eşit çıktı. Başkan Hacıosmanoğlu yerli hakemde geri adım atmadı ve "Bir kez daha bu iş olursa, önünü alamayız" düşüncesini savundu.