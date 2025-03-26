Son dakika haberi: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem konusunda son nokta! Yerli mi ? Yabancı mı?

TFF yönetimi, Beşiktaş'ın ısrarla bastırmasıyla bir kararsızlık yaşadı. Yönetim kurulunda oylar eşit çıktı. Başkan Hacıosmanoğlu yerli hakemde geri adım atmadı ve "Bir kez daha bu iş olursa, önünü alamayız" düşüncesini savundu.
YABANCI HAKEM TARTIŞMASI
Resmi açıklama bugün Beşiktaş ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak kritik derbide karşılaşmanın önüne geçen yerli-yabancı hakem tartışması tam gaz sürüyor.
YERLİ İLE YOLA DEVAM
Bir kısmı yerli, diğer bir kısmı ise yabancı hakem demişti. Son gelinen noktada başkanın Türk hakem düşüncesi devam ederken, MHK de yerli isim için çalışma yapıyor.
Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz" düşüncesinde olduğu öğrenildi.
Merkez Hakem Kurulu'nun ise, "Bize gelen bir talimat yok. Maçları yönetecek hakemleri perşembe günü (yarın) açıklayacağız.
FAVORİ MEHMET TÜRKMEN
Son dakika yönetim bir karar alırsa bunu bilemeyiz" dediği aktarıldı. Bu arada maçın Türk hakem favorisi ise Mehmet Türkmen.
32 yaşındaki Türkmen kararında değişiklik olursa ikinci ihtimal Cihan Aydın olacak… En son sırada ise gerçekleşme ihtimali en zor hakem de Atilla Karaoğlan gösteriliyor.
MELER'İN YERİNE YÖNETMİŞTİ
İrlanda-Bulgaristan karşılaşmasında Meler sakatlanınca yerine 4. hakem Mehmet Türkmen maçı tamamlamıştı.
İstanbul bölgesi hakemi Türkmen, bu sezon MHK'nin gözde isimlerinden biri olurken 7 Aralık 2024'te oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı F.Bahçe maçını da yönetmişti... Derbide yüzde 90 Türkmen düdük çalacak.
HALİL UMUT MELER KUPA MAÇINA
Beşiktaş-Galatasaray için adı geçen isimlerden olan Halil Umut Meler, İrlanda-Bulgaristan maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmıştı.
MHK, Meler'in sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi olması sonucunda sakatlık yaşadığı belirtildi. 38 yaşındaki hakem, dün sağlık kontrollerinden geçti ve tedavisi başladı.
Meler'in bu hafta herhangi bir maçta orta hakem olarak görevlendirilmesi zor bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Meler'in, kupadaki F.Bahçe-G.Saray maçında düdük çalacağı iddia edildi.
MHK YABANCI İÇİN ÇALIŞMA YAPMIŞ
MHK her ihtimale karşı da yabancı hakem için bir çalışma yapmış ve listenin birinci sırasına İrfan Peljto konmuş. Peljto, UEFA'nın en güvendiği isimlerden biri.
40 yaşındaki Bosnalı hakem, 2015'ten bu yana FIFA kokartı da taşıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta görev alan Peljto'nun UEFA Avrupa Ligi'nde yönettiği 3 maçtan biri de İstanbul'da F.Bahçe'nin A.Bilbao'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmaydı.