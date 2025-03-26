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Giriş Tarihi: 26.3.2025 17:47 Son Güncelleme: 26.3.2025 17:55

Son dakika haberi: Serdal Adalı bomba sözler! Hakem kararı sonrası TFF'yi istifaya davet etti

Son dakika haberleri: TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol'u yöneteceğini açıkladı. Açıklanan yerli hakem karar sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Adalı, verilen kararın skandal olduğunu ifade ederek TFF'yi istifaya davet etti. İşte gündem olan o açıklamalar...

Son dakika haberi: Serdal Adalı bomba sözler! Hakem kararı sonrası TFF’yi istifaya davet etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yerli hakem kararı sonrası Beşiktaş cephesinden sert tepkiler geldi.

SERDAL ADALI'DAN SERT TEPKİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Adalı, TFF'nin bu kararına çok sert tepki göstererek yönetimi istifaya davet etti. İşte o açıklamalar...

Serdal Adalı: "TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur."

"DERHAL İSTİFA EDİLMELİDİR"

Biz, bu ülkenin evlatlarına güvenmeyle alakalı kimseden nasihat alacak değiliz. Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin. Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez. Derhal istifa etmelidir."

"Galatasaray derbisine yabancı hakem istememizin diyetini, Zorbay Küçük denen zibidinin Gaziantep maçındaki skandal yönetimiyle ödedik."

"TFF, İBRAHİM BEY'İN ÇİFTLİĞİ HALİNE GELMİŞTİR"

"Yapılan adaletsizlik yetmezmiş gibi, bizi Alanya'da doğramış, FIFA kokartı olmayan, yabancı dil bilmeyen ve kariyerinde derbi yönetmemiş bir hakemi verdiler. Hakemin kim olduğu bu saatten sonra umurumuzda değil. İsterse başkan gelsin kendisi yönetsin. Futbol Federasyonu, İbrahim Bey'in çiftliği haline gelmiştir."

"BEŞİKTAŞLI ARKADAŞLARIMDAN RİCA EDİYORUM..."

"Ceyhun Bey keşke ağırlığını koyup bir şeyler yapabilseydi. En azından duruşunu gösterdi, kendisine teşekkür ediyorum. Çeşitli kurullardaki Beşiktaşlı arkadaşlarımdan da rica ediyorum, biran önce federasyon çatısından ayrılsınlar."

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Son dakika haberi: Serdal Adalı bomba sözler! Hakem kararı sonrası TFF'yi istifaya davet etti
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