Son dakika haberi: Serdal Adalı bomba sözler! Hakem kararı sonrası TFF’yi istifaya davet etti

"TFF, İBRAHİM BEY'İN ÇİFTLİĞİ HALİNE GELMİŞTİR"

"Yapılan adaletsizlik yetmezmiş gibi, bizi Alanya'da doğramış, FIFA kokartı olmayan, yabancı dil bilmeyen ve kariyerinde derbi yönetmemiş bir hakemi verdiler. Hakemin kim olduğu bu saatten sonra umurumuzda değil. İsterse başkan gelsin kendisi yönetsin. Futbol Federasyonu, İbrahim Bey'in çiftliği haline gelmiştir."