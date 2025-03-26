Son dakika haberi: Serdal Adalı bomba sözler! Hakem kararı sonrası TFF’yi istifaya davet etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yerli hakem kararı sonrası Beşiktaş cephesinden sert tepkiler geldi.
SERDAL ADALI'DAN SERT TEPKİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Adalı, TFF'nin bu kararına çok sert tepki göstererek yönetimi istifaya davet etti. İşte o açıklamalar...
"DERHAL İSTİFA EDİLMELİDİR"
Biz, bu ülkenin evlatlarına güvenmeyle alakalı kimseden nasihat alacak değiliz. Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin. Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez. Derhal istifa etmelidir."
"Galatasaray derbisine yabancı hakem istememizin diyetini, Zorbay Küçük denen zibidinin Gaziantep maçındaki skandal yönetimiyle ödedik."
"TFF, İBRAHİM BEY'İN ÇİFTLİĞİ HALİNE GELMİŞTİR"
"Yapılan adaletsizlik yetmezmiş gibi, bizi Alanya'da doğramış, FIFA kokartı olmayan, yabancı dil bilmeyen ve kariyerinde derbi yönetmemiş bir hakemi verdiler. Hakemin kim olduğu bu saatten sonra umurumuzda değil. İsterse başkan gelsin kendisi yönetsin. Futbol Federasyonu, İbrahim Bey'in çiftliği haline gelmiştir."