Fenerbahçe, Bodrum FK’yı 3 yıldızıyla açacak! İşte galibiyetin anahtarı...

MERKEZDEN GELEN ATAKLARDA SIKINTILARI VAR

ANDERSON TALİSCA: Kanatları iyi kapatan ancak merkezden gelen ataklarda pozisyon veren Ege temsilcisi karşısında Brezilyalı yıldızın da özel görevi var. Hücumlarda merkeze yoğunlaşacak olan tecrübeli futbolcu; Tadic, En-Nesyri ile birlikte, aynı zamanda Szymanski'nin de katkısıyla rakibi savunmadan delmeye çalışacak.