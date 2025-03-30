Golün iptal edilmesi doğru kırmızıda VAR gereksiz!

Galatarasay- Fenerbahçe maçını Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından TFF'ye başvurarak kendi derbilerine de yabancı isteyen Beşiktaş yönetiminin talebi kabul edilmemişti. Mücadeleye Yasin Kol'un atanmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ya sevk edilmişti. Bu gelişmeler sonrası siyah-beyazlı yönetim, flaş bir hamle yaparak dünkü müsabakaya dünyaca ünlü emekli hakem Urs Meier'i getirdi. Stadyumda gözlemcilik yapan emekli hakem, pozisyonları anlık olarak yorumladı. Kulübün sosyal medya hesabından Meier'in şu yorumları paylaşıldı:attığı golün iptal edilmesi kararı doğru. Golün asistini yapan oyuncu Gedson Fernandes, ofsayt pozisyonunda topa sahip oldu.ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem, Frankowski'ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi.