Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV ile canlı izle! Derbide muhtemel 11’ler belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında heyecan devam ediyor. Bugünkü dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zorlu derbide muhtemel 11'ler belli oldu...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında heyecan devam ediyor. Bugünkü dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
FUTBOL ZİYAFETİ ATV EKRANLARINDA
Tek maç üzerinden oynanan maçta kazanan takım yarı finale yükselecek. Zolru maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi iki teknik adamın da muhtemel 11'leri belli oldu.
Bu sezon iki takım arasında oynanan lig maçlarında ilk maçta Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma ise 0-0 sona ermişti.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, En Nesyri, Dzeko.
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen.