Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV ile canlı izle! Derbide muhtemel 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 2.4.2025 19:10 Son Güncelleme: 2.4.2025 19:15

Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV ile canlı izle! Derbide muhtemel 11'ler belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Dev derbide Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın saat 20.45'te karşı karşıya geleceği zorlu derbide ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV ile canlı izle! Derbide muhtemel 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV ile canlı izle! Derbide muhtemel 11’ler belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında heyecan devam ediyor. Bugünkü dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zorlu derbide muhtemel 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV ile canlı izle! Derbide muhtemel 11’ler belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında heyecan devam ediyor. Bugünkü dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV ile canlı izle! Derbide muhtemel 11’ler belli oldu...

FUTBOL ZİYAFETİ ATV EKRANLARINDA

Tek maç üzerinden oynanan maçta kazanan takım yarı finale yükselecek. Zolru maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi iki teknik adamın da muhtemel 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV ile canlı izle! Derbide muhtemel 11’ler belli oldu...

Bu sezon iki takım arasında oynanan lig maçlarında ilk maçta Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma ise 0-0 sona ermişti.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV ile canlı izle! Derbide muhtemel 11’ler belli oldu...

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, En Nesyri, Dzeko.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV ile canlı izle! Derbide muhtemel 11’ler belli oldu...

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen.

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Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV ile canlı izle! Derbide muhtemel 11'ler belli oldu...
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