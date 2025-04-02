Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ligde son olarak deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, kupada sarı-lacivertlileri evinde eleyerek tekrar moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertli takım ise ezeli rakibini mağlup ederek psikolojik üstünlüğü eline almanın hesaplarını yapıyor. Peki Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE DERBİ ÖNCESİ SON DURUM
1 - Bodrum galibiyeti ve G.Saray'ın Beşiktaş'a 2-1'lik yenilgisi lig yarışı ve kupa öncesi moralleri yükseltti.
2 - İrfan Can Kahveci ile Anderson Talisca'nın kondisyon olarak hazır görüntüsü teknik heyeti sevindirdi.
5 - Fenerbahçe yönetimi hafta boyu Jose Mourinho'ya güven mesajları verdi.
6 - Deneyimli teknik adam, stoperde Diego Carlos'u denedi fakat Mert Müldür ve Yusuf Akçiçek'in son haftalardaki başarılı performansı ikiliyi öne çıkarıyor.
7 - En-Nesyri'nin forması garanti. Talisca, fizik olarak toparladı. Dzeko ise forma istedi. Portekizli hoca, Bosnalı oyuncuyu kullanma kararı aldı.
8 - Mourinho, Kostic'e, Yunus ve Barış karşısında savunma uyarısı yaptı.
9 - Fenerbahçe cephesi kulübedeki isimlerin form durumuna da güveniyor.
10 - Livakovic'in milli takımdaki başarılı performansı sevindirirken İrfan Can Eğribayat kaleyi bırakmayacak.
GALATASARAY'DA SON DURUM
1 - Beşiktaş maçı biter bitmez soyunma odasında kupadaki Fenerbahçe sınavı konuşulmaya başlandı. Oyuncular, derbiyi özür fırsatı olarak görüyor.
2 - Teknik heyet bayramda takıma izin vermedi ve 3 gün boyunca taktik çalışmalara ağırlık verildi.
3 - Sallai ve Jakobs'un dönüşüyle G.Saray tam kadro hazırlandı.
4 - Teknik direktör Okan Buruk, ligde Fenerbahçe ile oynadıkları her iki maçı da ekibi ile birlikte A'dan Z'ye analiz etti.
5 - Buruk, Kadıköy'de sezonun ilk yarısında 3-1 kazandıkları derbide olduğu gibi tek forvet Osimhen'le maça başlayacak.
6 - Lemina hamlesiyle orta saha kalabalık tutulacak. Gabonlu oyuncunun 11'e girmesiyle Torreira 8 numaraya geçecek.
7 - Beşiktaş maçında dökülen Morata, F.Bahçe maçında kulübede olacak.
8 - derbide gerilimi dikkate alan teknik heyet, kart konusunda tüm oyuncuları uyardı ve sakin kalmalarını istedi.
9 - Takımı ekstra strese sokmak istemeyen Okan Buruk, oyuncularını bu kritik maç için kampa almadı.
10 Yönetim, dev maça özel prim sözü verdi ve "Kazanın, soyunma odasında rakamı yazın'' mesajı iletildi.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, En Nesyri, Dzeko.
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen.