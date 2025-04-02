Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ligde son olarak deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, kupada sarı-lacivertlileri evinde eleyerek tekrar moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertli takım ise ezeli rakibini mağlup ederek psikolojik üstünlüğü eline almanın hesaplarını yapıyor. Peki Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.