Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okan Buruk'tan karar! Fenerbahçe maçının kadrosunda yok...
Giriş Tarihi: 2.4.2025 20:11

Okan Buruk'tan karar! Fenerbahçe maçının kadrosunda yok...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Elias Jelert'i kritik maçın kadrosuna almadı.

Okan Buruk’tan karar! Fenerbahçe maçının kadrosunda yok...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Elias Jelert'i kritik maçın kadrosuna almadı.

Sakatlığını atlatan Ismail Jakobs uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Amrabat, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri
Galatasaray XI: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

YEDEKLER

Fenerbahçe'nin Yedekleri: Livakovic, Levent, Osayi, Mert Müldür, Mert Hakan, İsmail, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko
Galatasaray'ın Yedekleri: Muslera, Jakobs, Sallai, Kerem, Mertens, Berkan, Ahmed, Cuesta, Frankowski, Morata

ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk'tan karar! Fenerbahçe maçının kadrosunda yok...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz