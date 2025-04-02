Okan Buruk’tan karar! Fenerbahçe maçının kadrosunda yok...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Elias Jelert'i kritik maçın kadrosuna almadı.
Sakatlığını atlatan Ismail Jakobs uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe XI: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Amrabat, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri
Galatasaray XI: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
YEDEKLER
Fenerbahçe'nin Yedekleri: Livakovic, Levent, Osayi, Mert Müldür, Mert Hakan, İsmail, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko
Galatasaray'ın Yedekleri: Muslera, Jakobs, Sallai, Kerem, Mertens, Berkan, Ahmed, Cuesta, Frankowski, Morata