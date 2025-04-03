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Giriş Tarihi: 3.4.2025 17:18 Son Güncelleme: 3.4.2025 17:18

Beşiktaş'tan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'nın cezası için "Yorumsuz" paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, PFDK'nin başkan Serdal Adalı'ya 1.5 Milyon TL para cezası ve 45 gün hak mahrumiyeti verdiğini açıkladı. Siyah beyazlı takım bu karara "Yorumsuz" başlıklı paylaşımla tepki gösterdi. İşte detaylar...

Beşiktaş’tan TFF’ye tepki! Serdal Adalı’nın cezası için Yorumsuz paylaşımı

PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.5 milyon TL para cezası verdi. Siyah-beyazlı takım bu kararı sosyal medya hesabından açıklarken, "Yorumsuz" başlığıyla tepki gösterdi.

Beşiktaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "YORUMSUZ! BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."

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Beşiktaş'tan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'nın cezası için "Yorumsuz" paylaşımı
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