Beşiktaş'tan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'nın cezası için "Yorumsuz" paylaşımı

PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.5 milyon TL para cezası verdi. Siyah-beyazlı takım bu kararı sosyal medya hesabından açıklarken, "Yorumsuz" başlığıyla tepki gösterdi.

Beşiktaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "YORUMSUZ! BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."