Samsunspor’u mağlup eden Antalyaspor Emre Belözoğlu ile kazanmaya devam ediyor!

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✅Reeder Samsunspor

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN GALİBİYET SÖZLERİ

Maçın ardından galibiyeti yorumlayan Emre Belözoğlu, şu sözleri söyledi...

Ülkemizin en değerli sanatçılarından biri Volkan Konak ağabeyimizi kaybettik. Çok üzgünüm.

Bugün, Samsunspor karşısında Antalyaspor'a yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Aldığımız bu galibiyet bizim için çok değerliydi. İç sahadaki yenilmezlik serimizi devam ettirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Samsunspor'a ve teknik direktör Thomas Reis'e kalan maçlarında başarılar diliyorum.

Maça gelecek olursak; iç saha performansımız çok iyi gidiyor. Buraya gelirken, çözüm bulmak istediğimiz konuları çok iyi belirledik. Buradaki işin iyi gitmesinde aslan payı tüm oyuncularımın. Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Rakibimiz ikinci yarıda hamle yaptı. Biz onların hamlesine kazanma hamlesi yaptık. Ama maçı kaybedebilecek noktaya gelecek bir kazanma hamlesiydi. Sonra oyunu tutma hamlesi yaparak kazandık. Oyunun iki üç tane farklı senaryosu gelişti. Biz teknik adamlar olarak oyuna senaryo katıyoruz. Oyuncularıma bunu aktarıyorum. Takımımız kendi gücünü bilerek burada her takıma kafa tuttu. Çizdiğimiz oyunların bize gol olarak geri gelmesi biz teknik adamları çok mutlu ediyor. Maçın sonunda gözlerim karardığı için içeriye girmek zorunda kaldım. Galibiyeti çok değerli taraftarımızla kutlayamadığım için özür diliyorum.

Bugün çok önemli bir üç puanı daha aldık. Taraftarımızın yanımızda olması bizi saha içinde daha çok motive ediyor. Onlar bu takımın en önemli parçası. Antalya, daha güzel günleri hak eden bir şehir. Biz bu takımı en iyi yerlere getirmeye kararlıyız. Bugün güzel bir oyun ve mücadeleyle galip gelen tüm oyuncularımı tebrik ediyorum.