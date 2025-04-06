Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor | Dev maçta ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Müsabakayı hakem FIFA kokartlı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. VAR'da Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak. İşte ilk 11'ler...