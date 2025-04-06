Son dakika: Fenerbahçe - Trabzonspor | Dev maçta ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Müsabakayı hakem FIFA kokartlı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. VAR'da Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak. İşte ilk 11'ler...
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Fenerbahçe XI: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Osayi, Maximin, Szymanski, Tadic, Dzeko
Trabzonspor XI: Uğurcan, Pedro, Savic, Okay, Arif, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Draguş, Banza.
FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK!
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Ağrıları bulunan İsmail Yüksek de Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı. Filip Kostic ise Teknik ekip kararıyla kadroda kendine yer bulamadı.
Bordo-mavililer, ligde 27 maç sonunda 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile 36 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk deplasman maçında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günün ardından dış sahada kazanan bordo-mavililer, genç çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe karşısında da galip gelerek 519 gün sonra üç büyük rakipleri önünde galip gelmeye çalışacak.
Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada. Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti.
Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.