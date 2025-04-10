Beşiktaş’a büyük müjde: SPK’dan sermaye artırımına onay!

ADALI MEKTUPTA DA YER VERMİŞTİ

Serdal Adalı, son olarak Ramazan Bayramı için kongre üyelerine gönderdiği mektupta Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını ifade etmişti.

Mektupta, ilgili bölümde, "Bu özel günde siz kıymetli üyemize Kulübümüzün geleceği ile ilgili bir müjde vermek isterim. Kulübümüzün mali yapısını düzeltmek için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında hayata geçirmek için büyük bir emek vermiş olduğumuz sermaye artırımı projemizi başlatmış bulunuyoruz.