Beşiktaş’a büyük müjde: SPK’dan sermaye artırımına onay!

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık yayımlanan bülteninde üçü bedelli üçü bedelsiz olmak üzere toplam altı şirketin sermaye artırımı başvurusunun onaylandığı açıklandı.
Bültende onay verilen şirketler arasında Beşiktaş da yer aldı. Sermaye artırımı ile Beşiktaş, 1.200.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini, 4.800.000.000 TL yükselterek 6.000.000.000 TL'ye çıkaracak.
Bültende Beşiktaş'ın onaylanan başvurusuyla ilgili, "Mevcut ortakların yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli (100 adet/1 lot) pay için 2 TL fiyattan kullandırılacak olup, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 2 TL'den aşağı olmamak üzere, birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir" ifadelerine yer verildi.
FAİZ YÜKÜNDEN KURTULUYOR
Beşiktaş yönetimi, para girişiyle birlikte kulübün faiz yükünden kurtularak finansal olarak rahatlayacak. Finansal disiplini sağlayacak siyah-beyazlı yönetimin yaz transfer sezonunda da eli güçlü olacak.
"MAYISA KADAR ÇIKACAĞIZ" DEMİŞTİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulunun 2024 yılı 3. olağan toplantısında yaptığı açıklamada, "Hedefimiz mayıs ayı itibariyle kulübümüzün üzerindeki faiz yükünü önemli ölçüde ortadan kaldırmak olacak. Mayısa kadar bu Bankalar Konsorsiyumundan çıkacağız. Bunu herkes bilsin." demişti.
ADALI MEKTUPTA DA YER VERMİŞTİ
Serdal Adalı, son olarak Ramazan Bayramı için kongre üyelerine gönderdiği mektupta Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını ifade etmişti.
Mektupta, ilgili bölümde, "Bu özel günde siz kıymetli üyemize Kulübümüzün geleceği ile ilgili bir müjde vermek isterim. Kulübümüzün mali yapısını düzeltmek için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında hayata geçirmek için büyük bir emek vermiş olduğumuz sermaye artırımı projemizi başlatmış bulunuyoruz.