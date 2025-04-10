Trendyol 1. Lig: Kocaelispor deplasmanda rahat kazandı!

1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazanmayı bildi.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Markao, 35'inci dakikada Oğulcan Çağlayan, 44'üncü dakikada Rigoberto Rivas ve 90+2'nci dakikada Ryan Mendes kaydetti. Adanaspor'un tek golünü ise 49'uncu dakikada penaltıdan Daniel Candeias attı.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligde 66 puana yükselirken, Adanaspor, ligde 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Adanaspor ise Erzurumspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR.

5. dakikada taç çizgisinde topu alan Isaac Mendes'in ortasında Markao kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada sol kanattan Samet Yalçın'ın ortasında ceza sahası içinde Oğulcan Çağlayan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

44. dakikada atılan uzun topta Mendes'in kafayla indirdiği topla buluşan Rigoberto Rivas meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3

47. dakikada ceza sahasında topa yükselen Oğulcan eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Candeias vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

87. dakikada Mendes ceza sahası içinde Fatih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada Mendes'in penaltı vuruşunda kaleci Korcan topu kurtardı. Ancak kaleci Korcan çizginin önünde olduğu gerekçesiyle penaltının tekrar edilmesine karar verildi.

90+2. dakikada tekrar topun başına geçen Mendes'in şutunda kaleci Korcan topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Mendes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

Mücadele 1-4'lük skorla sona erdi.