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Giriş Tarihi: 11.4.2025 18:51 Son Güncelleme: 11.4.2025 18:59

SAMSUNSPOR GALATASARAY CANLI | Cimbom, zorlu Samsunspor deplasmanında! Mücadelede 11'ler belli oldu..

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR GALATASARAY CANLI | Cimbom, zorlu Samsunspor deplasmanında! Mücadelede 11’ler belli oldu..

Galatasaray, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

EKSİKLER:

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak.

Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, yarınki karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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SAMSUNSPOR GALATASARAY CANLI | Cimbom, zorlu Samsunspor deplasmanında! Mücadelede 11'ler belli oldu..
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