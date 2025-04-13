Hasan Arat’ın avukatı açıkladı! Yumruklu saldırı sonrası harekete geçildi

Hasan Arat'ın yaşananlara rağmen sağduyusunu koruduğunu aktaran Mimir, "Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkacağı anlaşıldığında, uzun süredir perde arkasında kumpaslar kuran, karanlıkta iş tutan bazı odaklar paniğe kapılmış olup bu panik hali kendisini kaba kuvvet ve organize suç haline dönmüştür. Müvekkil, şiddeti, şiddetle değil, her zamanki adil tutumuyla hukukla yanıtlamayı tercih etmiştir. Yaşanan bu alçakça eylem, belli ki aylarca öncesinden kurgulanmış, sistemli bir itibar suikastının son perdesidir. Beşiktaş camiasının gözleri önünde, gerçeklerden korkanların, hesap vermekten kaçanların, kendi ikbalini kulübün ve toplumun önüne koyanların acizliğine sahne olunmuştur. Toplantı atmosferi, bir 'divan' olmaktan çıkmış, hainliğin gölgesinde şekillenmiştir. Masanın etrafında oturan bazı figürlerin rolü ise tarih ve vicdan önünde çoktan yazılmıştır. Beşiktaş'ı kişisel çıkarlarının arka bahçesi sananlar, er ya da geç adaletin karşısında hesap verecektir. Biz de bu gerçekle beraber yürümeye, yılmadan ve korkmadan devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Tevfik Yamantürk'ün istifa etmesi gerektiğini ifade eden Altın Mimir, şunları kaydetti:

"Bu noktada şunu da belirtmek isteriz ki müvekkil ve yönetimi hakkında ileri geri konuşanlar her ne hikmetse aylardır somut bir delil, belge sunamamakta, sadece suyu bulandırıp iftiralarıyla kamuoyunu meşgul etmeye çalışmaktadırlar. Müvekkilimin herhangi bir mecrada veremeyeceği tek bir hesabı bulunmamakta olup, bulunduğu konumun hakkını veremeyen Tevfik Yamantürk'ün derhal istifa etmesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Disiplin Kurulunun da derhal bu şahıs hakkında ihraç kararı vermesi gerekmektedir. Bu saldırı sadece müvekkil Sayın Hasan Arat değil, tüm Beşiktaş camiasına yapılmış bir saldırı olup mevcut yönetim kurulunu derhal göreve çağırıyor ve gerekli işlemleri başlatmalarını bekliyoruz. Zira bugün eski başkana yapılanlar, yarın kendileri için de cereyan edecektir."

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı benzeri görülmemiş olaylara sahne oldu. Toplantıda siyah-beyazlıların eski başkanı Hasan Arat, kürsüde saldırıya uğradı. Görevi bıraktıktan sonra büyük tepki gören, ilk kez camianın karşısına çıkan Arat'ın konuşması sırasında salon gerildi. Arat, divana dönerek, "Siz mi susturacaksınız ben mi? Müdahale edin. Gerekirse dışarı atın" dedi. Bu sözler üzerine gerilim büyüdü. Başkan Serdal Adalı, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'e, "Ara verelim" çağrısı yaptı. Ancak ara verilmesini istemeyen Arat, "Beni dinleyin, susun" diyerek çıkıştı. Bu sırada Yamantürk ile Arat arasında tansiyon çok yükseldi.

'SENİ MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIM'

Arat'ın, "Terbiyesiz" dediği Yamantürk, "Hırsız p......" diye bağırıp Arat'ın üzerine doğru yürüyerek vurdu. Bu sırada Yamantürk'ün şoförü olduğu iddia edilen bir kişi eski başkana saldırdı. Koşarak gelen bir başka kişi de yumruk attı. Kürsü ana baba gününe dönerken polisler tarafları ayırdı. Olaylardan dolayı Beşiktaş Divan Kurulu iptal edildi. Yamantürk, Arat'a, "İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister Katar Emiri'ni... Ahdım olsun, seni mezara kadar kovalayacağım" dedi. Arat ise "Tevfik Yamantürk, derhal Divan başkanlığından istifa etmelidir. Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yapacaklar. Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış" ifadesini kullandı. Bu arada Arat hastaneye giderek darp raporu aldı.