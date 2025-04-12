Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik! Eski başkan Hasan Arat'a yumruklu saldırı! İşte o anlar... | Video

Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri ile Hasan Arat arasında tartışma çıktı. Bazı üyeler sahneye koşarak Hasan Arat'a saldırdı. İşte o anlar...