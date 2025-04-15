Dört koldan şov!

Kanarya'da bu sezon birçok oyuncu istatistikleriyle öne çıktı. Haftalardır suskun olan En-Nesyri ve Dzeko'nun boşluğunu dolduran Talisca, Trabzonspor'a hat-trick'inin ardından Sivas'ı da boş geçmedi. Toplam gol sayısını 9'a çıkardı. 3 maçlık hasretine Sivas'taki dubleyle son veren Tadic, F.Bahçe'deki gol rekorunu kırdı. Ligde ağları 11 kez sarsarak geçen sezonki (10) karnesini geride bıraktı. Savunmadaki başarılı oyununun yanına 2 gol-1 asist ekleyen devre arası transferi Skriniar, son iki sezondaki PSG ve İnter'deki tabela katkısını (1 gol-1 asist) geride bıraktı. Kalesini 12 kez gole kapatan F.Bahçe'de Livakovic bunun 8'inde pay sahibiydi. Sivas'ta bir gol yese de 4 kurtarışla alkış aldı.