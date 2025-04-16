Tadic kararını verdi! Adı Ajax ile anılıyordu...

AJAX GERİ İSTİYOR

Her iki kategoride de çift rakamı bulan ve Avrupa'nın 10 büyük liginde son 7 sezonda bunu başaran tek futbolcu olan Sırp yıldızın, Fenerbahçe'deki geleceği de merak edilmeye başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki oyuncuyu sarı-lacivertli formayı giymeden önce ter döktüğü Hollanda ekibi Ajax geri istiyor.