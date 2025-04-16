Tadic kararını verdi! Adı Ajax ile anılıyordu...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında Talisca ve Tadic'in (2) golleriyle 2-0 galip gelmişti. Sivas deplasmanında attığı iki golle 3 maçlık suskunluğunu bozan Dusan Tadic, Süper Lig'de 11 gol- 10 asiste ulaştı.
AJAX GERİ İSTİYOR
Her iki kategoride de çift rakamı bulan ve Avrupa'nın 10 büyük liginde son 7 sezonda bunu başaran tek futbolcu olan Sırp yıldızın, Fenerbahçe'deki geleceği de merak edilmeye başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki oyuncuyu sarı-lacivertli formayı giymeden önce ter döktüğü Hollanda ekibi Ajax geri istiyor.