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Giriş Tarihi: 16.4.2025 11:19

Tadic kararını verdi! Adı Ajax ile anılıyordu...

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Tadic, "Önceliğim Fenerbahçe. Kulübümle görüşmeden kimseye bir cevap vermek istemiyorum" diyerek taliplerini bekletiyor. Ajax, Tadic'e futbolu bıraktıktan sonra teknik heyete katılma imkânı da tanıyor.

Tadic kararını verdi! Adı Ajax ile anılıyordu...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında Talisca ve Tadic'in (2) golleriyle 2-0 galip gelmişti. Sivas deplasmanında attığı iki golle 3 maçlık suskunluğunu bozan Dusan Tadic, Süper Lig'de 11 gol- 10 asiste ulaştı.

AJAX GERİ İSTİYOR

Her iki kategoride de çift rakamı bulan ve Avrupa'nın 10 büyük liginde son 7 sezonda bunu başaran tek futbolcu olan Sırp yıldızın, Fenerbahçe'deki geleceği de merak edilmeye başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki oyuncuyu sarı-lacivertli formayı giymeden önce ter döktüğü Hollanda ekibi Ajax geri istiyor.

Katar ve Suudi Arabistan takımlarından da tecrübeli yıldıza teklif var ama Tadic, "Önceliğim Fenerbahçe. Kulübümle görüşmeden kimseye bir cevap vermek istemiyorum" diyerek taliplerini bekletiyor. Ajax, Tadic'e futbolu bıraktıktan sonra teknik heyete katılma imkânı da tanıyor.

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Tadic kararını verdi! Adı Ajax ile anılıyordu...
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