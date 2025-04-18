Fenerbahçe’nin yeni transferlerden yana yüzü gülüyor! Yeni yıldızlar takımı ayakta tuttu

Trendyol Süper Lig'de bu hafta evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçta hata yapmak istemiyor. Sarı-lacivertli takımın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolculardan yana yüzü gülüyor. Yaz ayında Filip Kostic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, devre arasında da Milan Skriniar'ı Galatasaray'ın elinden kaparken, Talisca gibi bir yıldızı da kadrosuna katmayı başardı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun takım içinde vazgeçilmezi olan 4 oyuncuya 10 milyon Euro kiralama bedeli ödenirken Kanarya'ya bunun karşılığı tüm kulvarlarda 21 gollük (9 gol, 12 asist) katkı oldu. Sol bek kanatta forma giyen Kostic, 2 gol-4 asist yaparken ön libero Amrabat ağları 2 kez sarsıp 3 de gol pası verdi. Savunmayı toparlayıp, tandemdeki arkadaşına da yardımcı olan Skriniar, bu oyununa 2 gol-1 asist ekledi.