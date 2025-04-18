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Giriş Tarihi: 18.4.2025 09:25

Fenerbahçe'nin yeni transferlerden yana yüzü gülüyor! Yeni yıldızlar takımı ayakta tuttu

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de yeni transferlerin gol katkısı vermesi teknik heyeti sevindirdi. Bu sezon kiralık olarak takıma gelen Kostic, Amrabat, Maximin ve son olarak Skriniar, sarı-lacivertlilere tüm kulvarlarda 21 gollük katkı sağladı.

Fenerbahçe’nin yeni transferlerden yana yüzü gülüyor! Yeni yıldızlar takımı ayakta tuttu

Trendyol Süper Lig'de bu hafta evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçta hata yapmak istemiyor. Sarı-lacivertli takımın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolculardan yana yüzü gülüyor. Yaz ayında Filip Kostic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, devre arasında da Milan Skriniar'ı Galatasaray'ın elinden kaparken, Talisca gibi bir yıldızı da kadrosuna katmayı başardı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun takım içinde vazgeçilmezi olan 4 oyuncuya 10 milyon Euro kiralama bedeli ödenirken Kanarya'ya bunun karşılığı tüm kulvarlarda 21 gollük (9 gol, 12 asist) katkı oldu. Sol bek kanatta forma giyen Kostic, 2 gol-4 asist yaparken ön libero Amrabat ağları 2 kez sarsıp 3 de gol pası verdi. Savunmayı toparlayıp, tandemdeki arkadaşına da yardımcı olan Skriniar, bu oyununa 2 gol-1 asist ekledi.

TAPUSU TAMAM

Mourinho ile tartışmasıyla gündeme gelse de Trabzonspor maçında asistle kendini bulan Maximin fileleri 3 defa havalandırdı ve 4 de asist yaptı. Fiorentina'dan zorunlu satın almayla kiralanan Amrabat için 12 milyon Euro ödenecek.

KOSTİC'IN BONSERVİSİ ALINIYOR

Fenerbahçe, Juventus'tan kiraladığı Kostic'in bonservisi için 3 milyon Euro önerdi. İtalyan ekibinin beklentisi ise 4 milyon Euro. İki takım arasındaki 1 milyonluk farkın kapanmasının ve transferin sezon sonu gelmeden bitmesinin yakın olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerden yana yüzü gülüyor! Yeni yıldızlar takımı ayakta tuttu
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