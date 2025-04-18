Provoke etmek için gelmiş!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'da katıldığı programda, olaylardan dolayı yarım kalan Divan Kurulu toplantısı ve kulübün gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Üzüntüsünün tarifi olmadığını dile getiren Adalı, şöyle devam etti: "Camiaya yakışmayan bir hadise… Keşke Hasan Bey, 'Divana katılacağım' diye arasaydı. 'Beni 17. sıraya koydular' diyerek demagoji yapmaya gerek yok. Haber verseydi, ilk sıraya koyardık. Bu hadiselerin çok tesadüf olmadığını düşünüyorum. Tevfik Bey, elini uzatıp 'Hoş geldin' diyor. Hasan Bey uzatılan ele vuruyor. İş orada başlamış. Hasan Bey çok hazır gelmiş, 5 ay sonra konuşacağım demiş. O Divan'ın normal geçmesi beklenebilir mi? Benim de soracağım şeyler vardı, soramadım. 'Bana belgelerle geleceksiniz' dedi. Ben de gülerek 'Belge mi bıraktınız' karşılığını verdim. Hasan Bey provoke etmek için geldi ve dediğini yaptı. Artık Beşiktaş'ı da çok sevdiğini düşünmüyorum, o duygusunu yitirmiş. Yaşanan kavga ile ilgili Disiplin Kurulu ne karar alırsa, onaylayacağım. Söylediğim tek şey, hiç lüzumu yokken 100 milyon Euro harcanması. 50 milyon Euro'su faizmiş, o iş öyle değil. İşin gerçeği 150 milyon Euro. Hasan Arat gelsin, BJK TV'de konuşsun en yakın zamanda."

SÖRLOTH'U İSTEDİK, VERMEDİLER

Serdal Adalı, transfer politikalarını anlatırken Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve sadece genç futbolcularla işin yürümeyeceğini söyledi: "Hazır oyuncular alacağız. Ansu Fati, Patrick Berg ve Samuel Dahl'ı Twente maçından sonra alacaktık. Amacımız bu üç transferi bitirmekti, olmadı. Devre arası planımızı Avrupa kupalarından elenmemiz bozdu. Patrick Berg'i istiyoruz, oyuncu da istiyor. Alexander Sörloth için konuştuk, bırakmıyorlar. Ciddi bir santrfor alacağız, bu iki de olabilir. Hocamız, forvet, sol açık ve 6 numaraya transfer istedi. İmmobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz. Gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Ole Gunnar Solskjaer'in sportif direktör talebi olmadı, benden memnun.

ONURLARI İÇİN OYNASINLAR!

"BU takımı savunmaktan ben yoruldum! Yukarıdan koptuktan sonra o futbolcu topluluğunu tekrar hareketlendirmek inanın çok zor. Bilbao maçı inanılmaz futbol... Orada 39 scout vardı. Galatasaray maçında 25 scout vardı. Bu takımın içinde hedefi yüksek olan 2 ya da 3 kişi var. Bundan sonra kendi onurları, aileleri ve kendi gelecekleri için oynasınlar. Bunu takıma söyledim."



ADALI'YA 54 GÜN CEZA DAHA!

PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya çok ağır cezalar verdi. Disiplin Kurulu, siyah-beyazlıların başkanına "Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" sebebiyle 54 gün hak mahrumiyeti ve 1.8 milyon TL para cezası kesti. Adalı, iki hafta önce de 45 gün mahrumiyeti ve 1.5 milyon TL ile cezalandırılmıştı. Böylece Adalı'ya iki konuşmasından toplam 99 gün ve 3.3 milyon TL fatura çıktı. Serdal Adalı yaptığı açıklamalarda, "Hakemleri soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanlar Türk futbolunun sorunlarını çözemez. TFF Başkanı, çevresine 'Mayıs'ta ben mi giderim, Adalı mı gider belli olmaz.' diyormuş. Benim durumuma Beşiktaş camiası karar verir. Kendisi de bilsin, onun da kalıp kalmayacağına yine Beşiktaş camiası karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.



SEÇİM 11 MAYIS'TA

Beşiktaş'ta seçimli olağan genel kurulun tarihi netlik kazandı. Siyah-beyazlı kulüp, 11 Mayıs tarihinde seçime gidecek ve yeni başkanını seçecek. Mevcut başkan Serdal Adalı'nın genel kurulda yeniden aday olması bekleniyor. Beşiktaş'ta şu an için Adalı dışında başka bir aday bulunmuyor.