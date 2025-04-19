Sivasspor kritik maçta Kasımpaşa’ya mağlup!

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Can Keleş, 34'üncü dakikada Mamadou Fall ve 90+9'uncu dakikada Aytaç Kara attı. Sivasspor'un tek golü ise 84'üncü dakikada Fode Koita'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 42'ye çıkartırken, Sivasspor, 31 puanla küme düşme hattında kaldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.