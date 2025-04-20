Çok acı itiraf!

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, yine çarpıcı açıklamalar yaptı. Maçlarda duygusal kırılmalar yaşadıklarını vurgulayan Norveçli hoca şunları söyledi: "Kulüp son birkaç yıldır çok zor süreçler geçiriyor ve şimdi de kötü bir süreçteyiz.Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü savaştılar, denediler ama ikinci golü atamadık.Bazı şeyleri toparlamak için belki 2-3 transfer dönemine ihtiyaç var. Takımda kalacakları kalan maçlardaki performanslar belirleyecek."