Çok acı itiraf!

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, yine çarpıcı açıklamalar yaptı. Maçlarda duygusal kırılmalar yaşadıklarını vurgulayan Norveçli hoca şunları söyledi: "Kulüp son birkaç yıldır çok zor süreçler geçiriyor ve şimdi de kötü bir süreçteyiz. Bildiğiniz gibi çok maç oldu, kazanamıyoruz ve hayal kırıklığı yaşıyoruz.
Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü savaştılar, denediler ama ikinci golü atamadık. Başkan Serdal Adalı ile sürekli iletişim halindeyim.
Bazı şeyleri toparlamak için belki 2-3 transfer dönemine ihtiyaç var. Takımda kalacakları kalan maçlardaki performanslar belirleyecek."