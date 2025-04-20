İmmobile’den altın ayakkabılı mesaj!

Beşiktaş ile İmmobile arasında soğuk savaş devam ediyor. Başkan Serdal Adalı'nın "Aldığım geri dönüşlere göre sezon sonunda ayrılacak düşüncesindeyiz" dediği İtalyan yıldız önceki gün sosyal medya hesabından, "Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Tek isteğim bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek" açıklamasını yaparak rest çekmişti. Dün de yedeklerde yer alan ancak oyuna girmeyen İmmobile maçtan sonra altın ayakkabılı fotoğrafını paylaşıp, "Telefonum, anılarda bu mücevheri hatırlattı" mesajını verdi. Tecrübeli oyuncunun Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Toplam 36 maça çıkan İmmobile 15 gol, 3 asistlik performans gösterdi.