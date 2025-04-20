Mourinho’dan kadro kararı! Kayserispor maçı öncesi tercihi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 3'e indirmek isteyen Fenerbahçe bugün evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
Saat 19.00'daki mücadelenin adresi Kadıköy olacak. Galatasaray'ın, Bodrum'u yendiği haftada kayıp yaşamak istemeyen futbol takımı, Kayserispor karşısında 3 puan arayacak. 20.00'de ise F.Bahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek. İlk maçı kaybeden kadın voleybolcular rakibini yenip seride durumu 1-1'e taşımak istiyor.
15 MAÇTIR YENİLMİYOR
Süper Lig'de en son 7 Aralık'ta oynanan 15. hafta maçında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe sonrasında 12 galibiyet- 3 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Kanarya, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Kayserispor'a, Kadıköy'de son 5 sezonda teslim olmadı.
Sarı-lacivertliler rakibine 2018-19 sezonunda 3-2 boyun eğdikten sonra oynanan 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu arada sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan mücadeleyi F.Bahçe 6-2 kazanmıştı. Öte yandan ceza sınırında olan Kostic, Çağlar, İrfan Can Kahveci, Maximin ve Amrabat bugün sarı kart görürse G.Antep maçında forma giyemeyecek.
MOURINHO'DAN KADRO KARARI
Ara transferde büyük beklentilerle kadroya katılan Talisca, formunu her geçen hafta daha da artırarak sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki en kilit isimlerden biri haline geldi.
Bodrumspor karşısında 1 gol atan, Trabzon'da hat-trick yapan ve Sivas'ta da ağları sarsan Brezilyalı yıldız, Kayseri maçında da Dzeko ile sahada olacak. Bu arada 5 Şubat'ta sakatlanan Diego Carlos da Kayseri karşılaşmasının kadrosuna alına