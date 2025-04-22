SON DAKİKA: Türkiye Kupası’nda heyecan ATV’de yaşanıyor! | Konyaspor - Galatasaray maçı 11’leri belli oldu

Konyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda final bileti için sahaya çıkıyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadele tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve beraberlik halinde önce uzatma, ardından da penaltılara gidilecek. Zoru maç ATV'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu...
İLK 11'LER BELLİ OLDU
KONYASPOR XI: Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer.
GALATASARAY XI: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Frankowski, Mertens, Osimhen.
AYNI GRUPTA YER ALDILAR
İki takım grup aşamasında da C Grubu'nda birlikte mücadele ederken ev sahibi Konyaspor, İstanbul'da berabere kaldığı (0-0) sarıkırmızılıların önünde grupta lider olarak turlamıştı. Aslan, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 2-1'le elerken Konyaspor ise İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçti.
İki takım tarihlerinde altıncı kez Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3 defa kazanırken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.