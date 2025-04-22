Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda heyecan ATV'de yaşanıyor! | Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 22.4.2025 19:22 Son Güncelleme: 22.4.2025 19:32

SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda heyecan ATV'de yaşanıyor! | Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Konyaspor-Galatasaray mücadelesi ile başlıyor. Kritik karşılaşma canlı ve şifresiz olarak ATV'den ekranlara gelirken gün boyu canlı yayınlar, özel haberler ve yorumlarla A Spor'da kupa coşkusu yaşanacak. Zorlu maç öncesi ilk 11’ler belli oldu.

SON DAKİKA: Türkiye Kupası’nda heyecan ATV’de yaşanıyor! | Konyaspor - Galatasaray maçı 11’leri belli oldu

Konyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda final bileti için sahaya çıkıyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadele tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve beraberlik halinde önce uzatma, ardından da penaltılara gidilecek. Zoru maç ATV'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

KONYASPOR XI: Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer.

GALATASARAY XI: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Frankowski, Mertens, Osimhen.

AYNI GRUPTA YER ALDILAR

İki takım grup aşamasında da C Grubu'nda birlikte mücadele ederken ev sahibi Konyaspor, İstanbul'da berabere kaldığı (0-0) sarıkırmızılıların önünde grupta lider olarak turlamıştı. Aslan, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 2-1'le elerken Konyaspor ise İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçti.

İki takım tarihlerinde altıncı kez Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3 defa kazanırken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

EN ÇOK ASLAN KAZANDI

1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarıkırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18'inde kupayı müzesine götürdü.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda heyecan ATV'de yaşanıyor! | Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz