SON DAKİKA: Türkiye Kupası’nda heyecan ATV’de yaşanıyor! | Konyaspor - Galatasaray maçı 11’leri belli oldu

AYNI GRUPTA YER ALDILAR

İki takım grup aşamasında da C Grubu'nda birlikte mücadele ederken ev sahibi Konyaspor, İstanbul'da berabere kaldığı (0-0) sarıkırmızılıların önünde grupta lider olarak turlamıştı. Aslan, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 2-1'le elerken Konyaspor ise İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçti.

İki takım tarihlerinde altıncı kez Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3 defa kazanırken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.