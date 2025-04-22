Video Türkiye Kupası GOL | Tümosan Konyaspor 1-4 Galatasaray
GOL | Tümosan Konyaspor 1-4 Galatasaray

GOL | Tümosan Konyaspor 1-4 Galatasaray

22.04.2025 | 22:07

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Galatasaray, 55. dakikada R. Sallai’nin attığı golle Tümosan Konyaspor karşısında skoru 4-1’e getirdi.

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