Devamlı sıkıntı!

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, ilk etapta santrfor, 6 numara ve kanat transferini dillendirdi. Ancak siyah-beyazlı takım için daha fazla oyuncu takviyesine ihtiyaç duyulurken bunun önünde ciddi bir sorun yatıyor;Siyah-beyazlı ekipte sezon sonu mukavelesi bitecek tek yabancı futbolcu Arthur Masuaku.Özellikle yabancı transferi için kadroda eksilme yaşanması gerekiyor. Mevcutta 17 oyuncunun Beşiktaş ile kontratı bulunurken, Jackson Muleka'nın Al-Kholood ile opsiyonu kümede kalmayı garantilediklerinde devreye girecek.Dolayısıyla 15 kontrat ile baş başa kalınacak. Ciro İmmobile, Joao Mario ve Chamberlain ise yazın ayrılık için olağan şüpheliler durumunda. Ancak İmmobile ve Chamberlain'in 1'er yıl, Mario'nun ise 2 sene daha sözleşmesi devam ediyor.