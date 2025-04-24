Devamlı sıkıntı!

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Giriş Tarihi: 24.4.2025

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Siyah-beyazlılarda, yabancılardan sadece Masuaku’nun mukavelesi sona eriyor. Bu durum hem kadroya takviye yapmak hem de yüksek maliyetlerden kurtulmak isteyen Adalı ve ekibinin işini zora sokuyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
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Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, ilk etapta santrfor, 6 numara ve kanat transferini dillendirdi. Ancak siyah-beyazlı takım için daha fazla oyuncu takviyesine ihtiyaç duyulurken bunun önünde ciddi bir sorun yatıyor; devam eden sözleşmeler... Siyah-beyazlı ekipte sezon sonu mukavelesi bitecek tek yabancı futbolcu Arthur Masuaku. Türk oyuncularda ise sözleşmesi sona erecek bir isim yok. Özellikle yabancı transferi için kadroda eksilme yaşanması gerekiyor. Mevcutta 17 oyuncunun Beşiktaş ile kontratı bulunurken, Jackson Muleka'nın Al-Kholood ile opsiyonu kümede kalmayı garantilediklerinde devreye girecek. Kiralık giden Jean Onana'nın durumu net değil, Musrati'nin opsiyonu da Monaco tarafından yüksek ihtimalle kullanılmayacak. Dolayısıyla 15 kontrat ile baş başa kalınacak. Ciro İmmobile, Joao Mario ve Chamberlain ise yazın ayrılık için olağan şüpheliler durumunda. Ancak İmmobile ve Chamberlain'in 1'er yıl, Mario'nun ise 2 sene daha sözleşmesi devam ediyor. Üç ismin sadece garanti ücreti 10 milyon Euro.

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