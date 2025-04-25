Güle güle gidin

Son 7 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta futbolculara ekstra uyarılar yapıldı. Kötü sonuçların ardından "Kadro dışı" söylemleri gündeme gelse de teknik direktör Solskjaer, bu tarz kararların takıma hiçbir fayda sağlamayacağını, bunun yerine tüm oyuncuları antrenmanlı tutmanın daha yerinde olduğunu düşünüyor. Siyah-beyazlılarda kalacaklar ve gidecekler listesi de gelecek hafta başkan Serdal Adalı, Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf'ın yapacağı toplantıda netlik kazanacak. Ancak Adalı ve ekibinin, özellikle yabancı futbolcular konusundaki tavrının net olduğu, Rafa Silva ve Gedson Fernandes dışında gelecek tüm tekliflerin değerlendirileceği belirtildi. Özellikle İmmobile, Joao Mario ve Chamberlain bıçak sırtında. 3 oyuncu, Beşiktaş'ın gelecek planlarında yok.

DERBİ ÖNCESİ 5 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda, Hatayspor maçında sarı kart görmeleri durumunda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Bu arada bu akşamki mücadelede cezalı olan Masuaku'nun yerine Emrecan Terzi'nin görev yapması bekleniyor.