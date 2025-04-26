Sivasspor’dan ligde kalma yolunda kritik galibiyet!

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. BG Drup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 2-0 kazandı.

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Radakovic, 75. Dakikada Rey Manaj kaydetti.

Sivasspor bu sonuçla puanını 34'e çıkardı ve ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Antalyaspor ise 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Galatasaray deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.