CANLI TRABZONSPOR ALANYASPOR: Trabzonspor’un rakibi Alanyaspor! Mücadelede 11’ler belli oldu..

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet serisini 3 maça yükseltmek istiyor. Hafta arasında Göztepe'yi 2-0 eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran bordo-mavililer, bu sezon henüz ligde üç maç üst üste galip gelemedi.

30 maçta 34 puan toplayan Corendon Alanyaspor ise 5 maçlık mağlubiyet serisine geçtiğimiz hafta Reeder Samsunspor'u yenerek son verdi. Joao Pereira'nın öğrencileri, maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak ligde kalma şansını artırmayı hedefliyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı, Corendon Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.

İŞTE 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Batagov, Okay, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Balkovec, Hadergjonaj, Yusuf, Coelho, Janvier, Vilhena, Sporar, Cordova

EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Tim Jabol-Folcarelli, Denis Draguş, Hüseyin Türkmen ve Serdar Saatçı mücadelede forma giyemeyecek.