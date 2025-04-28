Trabzonspor tarih yazmak için sahada! İşte Trabzonspor U19-Barcelona maçının ilk 11’leri...

UEFA Gençlik Ligi Final maçında temsilcimiz Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Nyon'da yapılacak U19 Gençlik Finalinden galip ayrılarak tarihte bir ilki başarmayı hedefliyor. Saat 19.00'da başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu…
İŞTE İLK 11'LER
TRABZONSPOR U19: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Abdurrahman Bayram, Onuralp Çakıroğlu.
BARCELONA U19: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Hernandez, Alba
BARCELONA DAHA ÖNCE 2 KEZ KAZANDI
Barcelona, sırasıyla Dinamo Zagreb, Aston Villa, Stuttgart, ve AZ Alkmaar'ı geçerek finale yükseldi. Barcelona ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde 2 kez zafere ulaşmayı başarmıştı.
FIRTINA KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ
Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.
Finalde turnuvanın 25 golle en çok gol atan takımı Barcelona'ya karşı oynayacak Trabzonspor, rakibine karşı gol yemeden şampiyon olması halinde organizasyonun son 3 sezonunda şampiyon olan takımların yolundan gitmiş olacak.
MAÇ KAPALI GİŞE
Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi. UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.
UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu