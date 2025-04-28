Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor tarih yazmak için sahada! İşte Trabzonspor U19-Barcelona maçının ilk 11'leri...
Giriş Tarihi: 28.4.2025 17:55 Son Güncelleme: 28.4.2025 17:57

Trabzonspor tarih yazmak için sahada! İşte Trabzonspor U19-Barcelona maçının ilk 11'leri...

Trabzonspor U19, Barcelona U19 maçı ile tüm Türkiye'nin gözü, İsviçre'de olacak. Nyon'da yapılacak U19 Gençlik Finalinde Trabzonspor galip gelerek bu kupada şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor. İşte karşılaşmanın ilk 11’leri…

Trabzonspor tarih yazmak için sahada! İşte Trabzonspor U19-Barcelona maçının ilk 11’leri...

UEFA Gençlik Ligi Final maçında temsilcimiz Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Nyon'da yapılacak U19 Gençlik Finalinden galip ayrılarak tarihte bir ilki başarmayı hedefliyor. Saat 19.00'da başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu…

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR U19: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Abdurrahman Bayram, Onuralp Çakıroğlu.

BARCELONA U19: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Hernandez, Alba

BARCELONA DAHA ÖNCE 2 KEZ KAZANDI

Barcelona, sırasıyla Dinamo Zagreb, Aston Villa, Stuttgart, ve AZ Alkmaar'ı geçerek finale yükseldi. Barcelona ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde 2 kez zafere ulaşmayı başarmıştı.

FIRTINA KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ

Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.

Finalde turnuvanın 25 golle en çok gol atan takımı Barcelona'ya karşı oynayacak Trabzonspor, rakibine karşı gol yemeden şampiyon olması halinde organizasyonun son 3 sezonunda şampiyon olan takımların yolundan gitmiş olacak.

MAÇ KAPALI GİŞE

Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi. UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu

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Trabzonspor tarih yazmak için sahada! İşte Trabzonspor U19-Barcelona maçının ilk 11'leri...
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