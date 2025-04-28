Trabzonspor tarih yazmak için sahada! İşte Trabzonspor U19-Barcelona maçının ilk 11’leri...

FIRTINA KALESİNDE SADECE 1 GOL GÖRDÜ

Turnuvanın ilk iki turunda toplam 6 gol yiyen bordo-mavililer, son 32 turundan finale kadar oynadıkları son 4 karşılaşmada kalesinde sadece 1 gol gördü.

Finalde turnuvanın 25 golle en çok gol atan takımı Barcelona'ya karşı oynayacak Trabzonspor, rakibine karşı gol yemeden şampiyon olması halinde organizasyonun son 3 sezonunda şampiyon olan takımların yolundan gitmiş olacak.