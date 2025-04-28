Trabzonspor’da Fatih Tekke fırtınası!

Trabzonspor'da 4,5 yıllığına göreve getirilen Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım, 48 günlük sürede ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçerken Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine getirme fırsatı yakaladı.

Fatih Tekke, ligde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile hanesine 13 puan daha yazdırarak 45 puanla 7. sıraya yükseldi.

Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi.

Trabzonspor, genç teknik adam ile 8 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

300 GÜNLÜK HASRETE SON VERDİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında ligde RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verdi.

Bu sezon ilk dış saha galibiyetini 13. maçında genç teknik adam ile alan Karadeniz ekibi, deplasmanda kazanamama fobisini de sonlandırdı.

ART ARDA 3 GALİBİYET

Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısını da yine Fatih Tekke yönetiminde gösterdi.

Bordo-mavililer, ligde 31. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0, 33. haftada da evinde Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3 maçtan 9 puanla ayrıldı.

SAHASINDA MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, Fatih Tekke ile lig ve kupada sahasında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, ligde sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp Çaykur Rizespor'u 2-0, Corendon Alanyaspor'u 4-3 yenerken kupada Sipay Bodrum FK'yi 3-2, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Rams Başakşehir'i 3-0, Adana Demirspor'u 1-0 yenerken Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.

KUPADA 2 GALİBİYET İLE FİNALE

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde önce Sipay Bodrum FK'yi elemeyi başardı. Bordo-mavililer, normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatma bölümlerinde attığı golle 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Karadeniz ekibi, yarı finalde de Göztepe'yi sahasında 2-0'lık sonuçla mağlup ederek finale yükselerek Galatasaray ile eşleşti.

Trabzonspor, 14 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak final müsabakasını kazanması halinde 4 sezon sonra kupayı müzesine getirecek ve daha önce bordo-mavili takımda forma giyen eski oyuncusu Fatih Tekke ile teknik direktörlüğü döneminde ilk kupasını kazanmış olacak.