Beşiktaş’ta 200 milyon dolarlık proje için imzalar atıldı

Bankalar Birliği'nden çıkmak ve borç yükünü hafifletmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılardan yeni bir hamle geldi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'de sermaye artırımını hayata geçiren Serdal Adalı yönetimi, şimdi de Dikilitaş Mahallesi'nde kulübe ait olan 15 bin 382, 49 metrekare yüz ölçümüne sahip taşınmazın üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile işbirliği protokolü imzaladı.