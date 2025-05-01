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Giriş Tarihi: 1.5.2025 09:38

Beşiktaş’ta 200 milyon dolarlık proje için imzalar atıldı

Beşiktaş, kulübün Dikilitaş'taki 15 dönümlük arazisi için Emlak Konut GYO ile işbirliği protokolü yaptı. Siyah-beyazlı takım bu anlaşmadan 200 milyon dolar hedefliyor. İşte detaylar…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta 200 milyon dolarlık proje için imzalar atıldı

Bankalar Birliği'nden çıkmak ve borç yükünü hafifletmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılardan yeni bir hamle geldi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'de sermaye artırımını hayata geçiren Serdal Adalı yönetimi, şimdi de Dikilitaş Mahallesi'nde kulübe ait olan 15 bin 382, 49 metrekare yüz ölçümüne sahip taşınmazın üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile işbirliği protokolü imzaladı.

Başkan Adalı, geçtiğimiz hafta söz konusu projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a sunmuş ve ilk onayı almıştı.

Beşiktaş, bu projenin hayata geçmesiyle birlikte 200 milyon dolar civarında gelir elde etmeyi hedefliyor.

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Beşiktaş’ta 200 milyon dolarlık proje için imzalar atıldı
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