Antalyaspor, Konyaspor’u tek golle geçti!

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada sol kanattan Van de Streek'in arka direğe ortasına topu göğsüyle yumuşatmaya çalışan Samudio, savunmanın da hatasıyla topu altı pas içerisinde önünde bulurken yaptığı sert vuruş az farkla üstten auta çıktı.

18'inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Prip'in yerden sert vuruşunu kaleci Abdullah güçlükle kornere çeldi.

26'ncı dakikada sağ kanatta Samudio'nun taç atışından pasına hareketlenen Van de Streek, topu kafayla penaltı noktasıyla, altı pas arasına indirdi. Topu önünde bulan Safuri'nin bekletmeden sert şutunda topu kaleci Slowik, güçlükle kornere tokatladı.

27'nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunu kaleci Slowik bir kez daha kornere gönderdi.

28'inci dakikada Konyaspor'da sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pedrinho'nun doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşu kaleci Abdullah yumruklayarak uzaklaştırdı.