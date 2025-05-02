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Giriş Tarihi: 2.5.2025 22:52 Son Güncelleme: 2.5.2025 23:00

Emre Belözoğlu iç sahada 5'te 5 yaptı!

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Antalyaspor evinde Konyaspor'u ağırladı. Antalyaspor, Safuri'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un başına geldikten sonra iç sahadaki son 5 maçını da kazanmasını başardı.

Emre Belözoğlu iç sahada 5’te 5 yaptı!

Antalyaspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Konyaspor'u Safuri'nin attığı tek golle 1-0 mağlup etti ve puanını 43'e yükseltti.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Alex de Souza sonrası takımın başına gelen Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Antalyaspor, Belözoğlu ile oynadığı son 5 iç saha maçında da galip gelerek 15 puan topladı. Antalyaspor haftaya deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

İşte Antalyaspor'un evinde oynadığı son 5 maçın sonuçları...

✅Kasımpaşa | 2-1

✅Çaykur Rizespor | 2-1

✅Alanyaspor | 2-1

✅Samsunspor | 2-1

✅Konyaspor | 1-0

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Emre Belözoğlu iç sahada 5'te 5 yaptı!
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