Emre Belözoğlu iç sahada 5’te 5 yaptı!

Antalyaspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Konyaspor'u Safuri'nin attığı tek golle 1-0 mağlup etti ve puanını 43'e yükseltti.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Alex de Souza sonrası takımın başına gelen Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Antalyaspor, Belözoğlu ile oynadığı son 5 iç saha maçında da galip gelerek 15 puan topladı. Antalyaspor haftaya deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

İşte Antalyaspor'un evinde oynadığı son 5 maçın sonuçları...

✅Kasımpaşa | 2-1

✅Çaykur Rizespor | 2-1

✅Alanyaspor | 2-1

✅Samsunspor | 2-1

✅Konyaspor | 1-0