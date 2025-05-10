Beşiktaş’ta sezonun ilk imzası yükleniyor! 30 milyon euroluk plan...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün yaptığı basın toplantısında Gedson Fernandes'in Benfica'daki yüzde 50 hakkını almadan transferine onay vermeyeceklerini söyledi.
GÖZLER İKİNCİ GÖRÜŞMEDE
Adalı'nın bu açıklamasının ardından gözler, Portekiz ekibi ile çözüme kavuşmayan görüşmelerin ikinci turuna çevrildi.
İlk turda yapılan pazarlıklarda siyah-beyazlılar, daha önce haklarının yarısını 6 milyon Euro'ya aldığı 26 yaşındaki futbolcu için yine aynı rakamları masaya getirdi ve Benfica'ya "Bonservisin yüzde 50'si için de anlaşalım. Anlaşamazsak bizim Gedson'la kontratımız devam ediyor. 3 yıl daha uzatır, oynatmaya devam ederiz" resti çekildi.
İMZA YÜKLENİYOR, EN BÜYÜK KOZ!
Tecrübeli orta saha ile 2027'de bitecek sözleşmesini yenilemek için prensip anlaşmasına varılması, Beşiktaş'ın elindeki en büyük koz olarak duruyor. Portekiz ekibi ise karar vermek için acele etmiyor.
Beşiktaş'ın yaz döneminde 30 milyon Euro civarında teklif beklediği Gedson Fernandes'e sezon öncesi Zenit 18 milyon Euro, Spartak Moskova ise 25 milyon Euro'luk teklifle gelmiş; her iki kulüp de parayı peşin ödeme taahhüdünde bulunmuştu.