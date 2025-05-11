Serdal Adalı yeniden Beşiktaş başkanı seçildi

Beşiktaş Kulübü olağan seçimli genel kurulunda başkanlık seçimini yeniden Serdal Adalı kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda saat 10.00'da başlayan kongrede kapılar 17.00'de kapandı ve oy verme işlemi sona erdi. Beşiktaş'ta beşinci kez başkanlık için yarışan Adalı, siyah-beyazlı kulüpte bu görevi ikinci kez üstlenecek.

SERDAL ADALI: TARAFTARIMIZ İÇLERİNİ RAHAT TUTSUNLAR

Serdal Adalı: "Bu verilen sorumluluğu, sorunsuz bir şekilde yerine getireceğiz. Taraftarlarımız içlerini rahat tutsunlar, yeni bir sayfa açıyoruz. Bazı şeyler süre alacak ama içlerini rahat tutsunlar. Bize verdikleri sorumluluğu çok iyi kullanacağız. İnşallah önümüzdeki sene de onları heyecanlandıran, gururlandıran Beşiktaş'ı hep birlikte izleyeceğiz." [A Spor]

KURUL BAŞKANLARI DA BELLİ OLDU

Kongrede aynı zamanda denetim kurulu, disiplin kurulu ile üyelik ve sicil kurulu başkanları da belirlendi.

Denetim kurulu başkanlığı seçimine tek aday olarak giren Gökhan Tiryaki, 3 bin 769 oyla yeniden başkan oldu.



Disiplin Kurulu başkanlığı seçiminde Ali Rıza Dizdar bin 807 oy, Devrim Alparslan ise 2 bin 557 oy aldı. Bu sonuçla disiplin kurulu başkanlığına Devrim Alparslan geldi.



Üyelik ve sicil kurulu başkanlığı seçiminde İsmet Aydınoğlu bin 420 oy, Sefa Bağcı da 2 bin 994 oy elde etti. Böylelikle Sefa Bağcı, yeniden üyelik ve sicil kurulu başkanlığına seçildi.

