Trendyol 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta?

2022-2023'te değişen statüyle lig üçüncüsü Fatih Karagümrük'ün doğrudan finale yükseldiği play-off'ta diğer 4 ekip tek maç olarak 15 Mayıs Perşembe günü play-off 1. turunda karşılaşacak. Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK ve Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor eşleşmelerini geçecek ekipler, diğer turda iki maç yapacak.

Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak oynanacak.

1. Lig tarihinde en fazla play-off oynayan takım konumundaki Boluspor, 8. kez play-off mücadelesi verecek. İstanbulspor beşinci, Erzurumspor FK üçüncü, Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük de ikinci kez play-off'ta yer alacak

PLAY-OFF'TA 30. SEZON

Bu sezon 30. kez uygulanan play-off sisteminde şimdiye kadar 23 takım, üst lige çıktı.

Kasımpaşa'nın 3 kez play-off'tan Süper Lig'e yükseldiği ligde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.

FATİH KARAGÜMRÜK, PLAY-OFF'TA 1 KEZ GÜLDÜ

Daha önce 2019-2020'de play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, Ankara'da oynanan final maçında Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig vizesi aldı.

BANDIRMASPOR'UN İKİNCİ PLAY-OFF'U

2021-2022'de play-off finaline kadar çıkan Bandırmaspor, Kocaeli'deki finalde İstanbulspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

İSTANBULSPOR, 5. KEZ PLAY-OFF'TA

Daha önce 1993-1994, 2005-2006 ve 2020-2021'de play-off'a kalmasına rağmen Süper Lig'e yükselemeyen İstanbulspor, 2021-2022'de ise finalde Bandırmaspor engelini aşarak Süper Lig vizesi aldı.

ERZURUMSPOR FK, İKİNCİ KEZ SÜPER LİG PEŞİNDE

2017-2018'de Bursa'daki play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, 2021-2022'de ise play-off'a kalmasına rağmen başarılı olamadı.

BOLUSPOR'UN 8. PLAY-OFF'U

1. Lig'de en fazla play-off oynayan takım konumundaki Boluspor, daha önceki 7 play-off'un sadece 1'inde başarılı oldu. 1979-1980'de Düzcespor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Bolu temsilcisi, 1994-1995, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017, 2017-2018 ve geçen sezon play-off'ta elendi.