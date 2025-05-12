Bayrakları hazırlayın!

Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul dün Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşti. Mevcut başkan Serdal Adalı, 30 sandıkta toplanan oyların yüzde 91.2'sini (4648) alarak Gürkan Aksoy'u (447) geride bıraktı ve siyah-beyazlıların 3 yıl için yeniden başkanlığına layık görüldü. En çalkantılı dönemde koltuğa oturduğunu söyleyen Adalı, muhalefeti sert bir dille eleştirdi: "Hâlâ 'Başkan fedakârlık yapsaydı' sözlerini alttan alta yaymaya çalışıyorlar. Bana bunu söyleyen, WhatsApp üzerinden transfer yapmış, bırakıp gitmiş. Diğeri 11 ayda 150 milyon Euro borçlandırıp kaybolmuş. Utanmadan sıkılmadan 'Adam mayıs ayında Bankalar Birliği'nden çıkma sözü verdi, geri kalanı kendi cebinden kapasın' diye yüzsüzlük içindeler. Bugüne kadar kimselerin yanına yaklaşamadığı fedakârlıkları, ben Beşiktaş için yaptım."

BAŞARISIZLIK İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR

"Kişisel hırslarını Beşiktaş'ın önüne koyanlar var. Beşiktaş başarısız olsun da fırsat gelsin diyenler var. Bunlar öyle bir kitle ki kasımda yeni bir kongre, yeni bir olağanüstü seçim olur diyerek ortam hazırlamaya başlamışlar. Bütün Beşiktaşlılara söylüyorum, siyah-beyazlı bayraklarınızı sandıktan çıkartın. Yaşadığımız bütün sevinçleri, söyleyemediğimiz şarkıları bağırma vakti yakındır. En büyük Beşiktaş."

TARİHİ BİR BORCU KAPATACAĞIZ

"Henüz istenilen birlik beraberlik seviyesine ulaşamadığımızı sermaye artırım sürecinde gördük. Ekonomik bağımsızlık için önemli bir adım atmışken, daha çok beklerdik. Maalesef ki birilerini hiç ortada görmedik. Camiamız kaçak güreşenleri asla unutmayacak. Sermaye artırımı sürecinden elde ettiğimiz gelirle, tarihin en büyük borç kapatma işlemini yapacağız. Borcumuzu tamamen kapatamamış olabiliriz ama hedefimizde en ufak sapma yok."

YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer

YEDEK ÜYELER

Aykan Aydın

Aykut Torunoğulları

Turgut Koç

Esra Sayın

İbrahim Şafak Sağlam



YÜCEL: DOĞRUYA DOĞRU DEMELİYİZ

BEŞİKTAŞ eski başkanı Hüseyin Yücel, kulübün birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirtti. "Aydınlık yarınlara daha güçlü ilerlemeliyiz" diyen Yücel, "Son gerçekleşen sermaye artırımını tebrik etmek yerine "Bankalar Birliği borcu neden sıfırlanmadı" diyoruz. Asla "1.4 milyar TL ödendi, bu kadarlık yükten kurtulduk" demiyoruz. Yeri geldiğinde doğruya doğru, eğriye eğri demek lazım" ifadeleriyle Adalı yönetimini tebrik etti.