Miguel Cardoso hat-trick yaptı, Kayserispor kazandı!

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Kayserispor, 3-1'lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 12, 29 ve 63. (P) dakikalarda Miguel Cardoso kaydetti.

Portekizli yaptığı hat-trick ile gol sayısını 8'e çıkardı. Antalyaspor'un tek golü ise 26. dakikada Thalisson'dan geldi.