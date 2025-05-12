Miguel Cardoso hat-trick yaptı, Kayserispor kazandı!

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi Kayserispor, 3-1'lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 12, 29 ve 63. (P) dakikalarda Miguel Cardoso kaydetti.
Portekizli yaptığı hat-trick ile gol sayısını 8'e çıkardı. Antalyaspor'un tek golü ise 26. dakikada Thalisson'dan geldi.
YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Kayserispor, puanını 44'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak.
43 puanla 12. sırada kalan Antalyaspor ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.