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Giriş Tarihi: 12.5.2025 22:09 Son Güncelleme: 12.5.2025 22:13

Miguel Cardoso hat-trick yaptı, Kayserispor kazandı!

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u Miguel Cardoso'nun hat-trick'i ile 3-1 mağlup ederek üç puana uzanan taraf oldu

Miguel Cardoso hat-trick yaptı, Kayserispor kazandı!

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi Kayserispor, 3-1'lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 12, 29 ve 63. (P) dakikalarda Miguel Cardoso kaydetti.

Portekizli yaptığı hat-trick ile gol sayısını 8'e çıkardı. Antalyaspor'un tek golü ise 26. dakikada Thalisson'dan geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Kayserispor, puanını 44'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak.

43 puanla 12. sırada kalan Antalyaspor ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

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Miguel Cardoso hat-trick yaptı, Kayserispor kazandı!
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