Kayseri rekor kırdı ateşten çıktı

Trendyol Süper Lig 35. hafta kapanış maçında Kayserispor, evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılara galibiyeti 12, 29 ve 63. (p) dakikada attığı gollerle hat-trick yapan Miguel Cardoso getirdi. Misafir takımın tek sayısını ise 26'da Thalisson kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligde 7 maçtır yenilmeyen Sergej Jakirovic'in ekibi ayrıca evinde oynadığı son 7 Süper Lig karşılaşmasını da kazanarak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Kayseri, 44 puana ulaşıp 11. sıraya yerleşerek küme düşme hattından uzaklaştı. 43 puanda kalan Akdeniz ekibi ise 12. sırada konumlandı. Haftaya Kayserispor, deplasmanda şampiyonluğunu resmileştirmek isteyen Galatasaray ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

SİHİRLİ DOKUNUŞ!

KAYSERİSPOR, Bosnalı teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve geldiği Şubat 2025'ten bu yana iç sahada en fazla galibiyet alan (7) ve puan toplayan (22) takım oldu.