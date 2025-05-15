Mahmut Uslu’dan Ali Koç için olay ifadeler!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk ihtimallerini mucizelere bırakan Fenerbahçe'de gündem yeni bir seçimin olup olmayacağı yönünde. Kulüp Başkanı Ali Koç, yeterli imzaların toplanması durumunda görevini bırakacağını ifade etmişti.

MAHMUT USLU'DAN ÇARPICI SÖZLER

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden olan Mahmut Uslu, kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uslu, kulüp başkanı Ali Koç'un artık görevini bırakması gerektiğini ifade etti. İşte Mahmut Uslu'nın düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar...

"ŞAMPİYON OLAMIYORSANIZ GİTMENİZ GEREKİYOR"

"Futbolda şampiyon olamıyorsanız gitmeniz gerekiyor, gitmiyorsunuz. Sana son kez ağabeylik yapmak istiyorum, bence artık sen kendin ayrıl ve büyü. Bu dip dalga bizim hissettiğimiz gibi ise seni imza ile gönderirler."