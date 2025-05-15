Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a zehir zemberek sözler!
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden olan Mahmut Uslu, Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıkladı. Mahmut Uslu'nun Ali Koç'a zehir zemberek sözleri gündem oldu. Mahmut Uslu, "2018'de Sayın Başkan’ın verdiği sözleri buldum. İnsan bu kadar söz verirse bir tanesini yapar be kardeşim. Sayın Başkan, bir tanesini yapamamışsın! Videolar çıkıyor, 'Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon' diye bağırıyorlar. 'Bunları çok duyacağız zaten' diyorsun. Bir kere duysak, yırtmıştık Sayın Başkan!" sözleriyle Ali Koç'a yüklendi.
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