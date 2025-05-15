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Giriş Tarihi: 15.5.2025 10:36 Son Güncelleme: 15.5.2025 10:42

Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti, Yine en çok izlenen atv oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası finali atv ekranlarında futbolseverlerle buluştu. Gaziantep'te oynanan dev maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, 63. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, nefesleri kesti; tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti, Yine en çok izlenen atv oldu!

Dün karşı karşıya gelen TrabzonsporGalatasaray maçı atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi.

Gaziantep'te oynanan dev maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, 63. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, nefesleri kesti; tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

Tüm Kişiler'de %11,96 izlenme oranı ve %29,07 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %12,59 izlenme oranı ve %34,66 izlenme payı

+20 ABC1'de ise %12,66 izlenme oranına ve %30,86 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

Trabzonspor 0-3 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

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Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti, Yine en çok izlenen atv oldu!
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