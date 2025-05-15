Video Spor Trabzonspor 0-3 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)
Trabzonspor 0-3 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Trabzonspor 0-3 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

15.05.2025 | 00:55

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, turnuvada 19. kez mutlu sona ulaştı. İşte nefes kesen final mücadelesinin detayları ve özeti... | Son dakika spor haberleri (GS TS spor haberi)

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GOL | Trabzonspor 0-3 Galatasaray 01:21
GOL | Trabzonspor 0-3 Galatasaray 14.05.2025 | 22:22
GOL | Trabzonspor 0-2 Galatasaray 01:23
GOL | Trabzonspor 0-2 Galatasaray 14.05.2025 | 22:10
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