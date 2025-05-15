Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray! İşte dev maçın özeti...
Giriş Tarihi: 15.5.2025 07:00 Son Güncelleme: 15.5.2025 08:36

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray! İşte dev maçın özeti...

63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta zafere ulaşan taraf 3-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, bu kupayı 19. kez müzesine götürmeyi başardı. İşte dev maçın özet görüntüleri...

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray! İşte dev maçın özeti...

ATV ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta ligde karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Galatasaray kupa finalinde kozlarını paylaştı.

G.SARAY'DAN ERKEN GOL

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 6. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR'A SAKATLIK ŞOKU

Trabzonspor'da ilk yarının etkili isimlerinden Arseniy Batagov, 45+3'te yaşadığı sakatlık nedeniyle sedyeyle kenara geldi.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

Sarı-kırmzılılar, ikinci yarı başlar başlamaz farkı 2'ye çıkardı. Victor Osimhen, ceza sahasında yaptığı sert vuruşla topu filelere yolladı.

OSIMHEN'DEN REKOR GELDİ

63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Victor Osimhen, bu sezon 35. golüne imza atarak Mario Jardel'in 34 gollük rekorunu kırdı ve sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezondaki en yüksek gol sayısına sahip olan yabancı oyuncu oldu.

YUNUS AKGÜN YILDIZLAŞTI

3 gol çıkan dev finalde, 3 asist birden yapan Yunus Akgün maça damga vuran isimlerin başında geldi.

Karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürmüş oldu.

İŞTE DEV FİNALİN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ:

Trabzonspor 0-3 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray! İşte dev maçın özeti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz