Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray! İşte dev maçın özeti...

ATV ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta ligde karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Galatasaray kupa finalinde kozlarını paylaştı.
G.SARAY'DAN ERKEN GOL
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 6. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 1-0 öne geçti.
İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI
Sarı-kırmzılılar, ikinci yarı başlar başlamaz farkı 2'ye çıkardı. Victor Osimhen, ceza sahasında yaptığı sert vuruşla topu filelere yolladı.
OSIMHEN'DEN REKOR GELDİ
63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Victor Osimhen, bu sezon 35. golüne imza atarak Mario Jardel'in 34 gollük rekorunu kırdı ve sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezondaki en yüksek gol sayısına sahip olan yabancı oyuncu oldu.
YUNUS AKGÜN YILDIZLAŞTI
3 gol çıkan dev finalde, 3 asist birden yapan Yunus Akgün maça damga vuran isimlerin başında geldi.
Karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürmüş oldu.
İŞTE DEV FİNALİN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ:
Trabzonspor 0-3 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)