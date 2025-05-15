Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray! İşte dev maçın özeti...

OSIMHEN'DEN REKOR GELDİ

63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Victor Osimhen, bu sezon 35. golüne imza atarak Mario Jardel'in 34 gollük rekorunu kırdı ve sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezondaki en yüksek gol sayısına sahip olan yabancı oyuncu oldu.