Acun Ilıcalı’dan Emre Belözoğlu hamlesi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni teknik direktör için arayışlara başladı.
Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Hull City'nin teknik direktör listesine yer verilirken, listede Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun adı da yer aldı.
Antalyaspor'un başında bu sezon 17 maça çıkan tecrübeli teknik adam, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibine 1.5 yıllık imza atmıştı.
İşte Hull City'nin listesindeki diğer teknik direktör adayları:
-Miron Muslic
-Gary O'Neil
-Alex Neil
-Dean Smith
-Rod Edwards
-Marti Cifuentes